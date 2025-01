FOTO Pirita elanike postkasti potsatas kalender, millesse on sattunud tähelepanuväärne viga

Pirita linnaosa valitsus saatis Pirita elanikele uue aasta puhul seinakalendri. «Siia on sattunud üks viga,» öeldakse Elu24 toimetusele saadetud vihjes. «Tegemist on inimliku eksitusega ja Pirita linnaosa valitsusel on kahju, et kalender sellisel kujul trükki jõudis,» vabandab linnaosa valitsuse esindaja.