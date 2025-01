Tiktokkeri käest päästetud noor hundikoer Sam otsib taas uut kodu

«Vahel ei lähe asjad kohe üldse nii, nagu me oodanud ja lootnud oleme,» ütleb Eestimaa Loomakaitse Liit oma Facebooki lehel noort koera Sami puudutava postituse alguses.

«Sami lugu tuli meile tegelikult sel teel, et taas üks «TikToki kangelane» kajastas enda korteris toimuvaid joomapidusid ning kõige selle keskel oli hirmust värisev koerake. Tütarlaps oli koera võtnud kuu eest väidetavalt mingitelt joodikutelt, kuid ei olnud ta isegi koerale parem kodu,» seisab postituses.

«Koer peitis hirmust ennast pidevalt voodi all, pissile teda regulaarselt ei viidud, kui tegi tuppa, sai karistada jne. Sami elunatuke oli jätkuvalt pehmelt öeldes väga kehv. Kuna joomingutel osales ka mitmeid meesterahvaid, kes koera hirmutasid, siis n-ö varajases täiskasvanueas inimesed on tema psüühikale täna suur ohumärk, kelle eest tuleb nii ennast kui teisi kaitsta.»

Kuigi pärast tiktokkeri juurest pääsemist leidis Sam endale kodu, kus on elanud nüüdseks paar nädalat, ei saa koer selle pere juurde jääda. Ta leppis küll pere teise koeraga, kuid on võtnud omaks ainult ühe pereliikme, keda ta usinasti kõigi teiste eest kaitseb. Seega otsitakse taas Samile uut kodu.

«See pere, kelle juures koer praegu elab, on tema jaoks liiga suur. Seal on liiga palju inimesi selle koera jaoks. Muidu on Sam sõbralik ja kiinduv,» ütleb Metsa.