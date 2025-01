PAPARATSO FOTOD «Sõprade» staar käis kohtingul endast poole noorema kaunitariga

Eestlaste seas armastatud USA telesarjas «Sõbrad» Rossi kehastanud David Schwimmer on leidnud enda ellu uue armastuse! 58-aastane Schwimmer käis möödunud nädala lõpus, pühapäeval, Beverly Hillsis einestamas oma noore kallimaga ning jäi silma paparatsodele, vahendab hellomagazine.com .

Schwimmeri kallim on 29-aastane Eliana Jolkovski, kellel on ühismeedias üle 14 000 fänni. Neiu on sotsiaalmeedia põhjal meditsiinitudeng ja aktivist, talle meeldib küpsetada ning ta kutsub end ka kassiemmeks.