Draamateatri näitleja Helena Lotman sai kolmanda lapse emaks: oleme väga õnnelikud!

Mõned päevad tagasi teatas Draamateater enda sotsiaalmeedias, et «Macbethi» jaanuari etendustel mängib leedi Macbethi rolli Helena Lotmani asemel Mirtel Pohla. Nüüdseks on teada, et näitleja vahetuse põhjus peitub rõõmusõnumis, et Lotman sai aasta lõpus emaks.