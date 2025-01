PÄEVAHOROSKOOP 22. jaanuar: Kaksikutel on väga hea päev intensiivseks vaimseks tööks, Kaljukitsel tekib kaaslastega lahkarvamusi

Keegi võib üritada sulle oma arvamust peale suruda. Seejuures on ta oma ideede õigsuses absoluutselt veendunud. KAKSIKUD

Väga hea päev intensiivseks vaimseks tööks ja õppimiseks. Saad raskusteta kätte just selle info, mis on kõige olulisem. VÄHK

Kasuta vilgast mõttetegevust selleks, et rahalist olukorda parandada. Hea äriidee on kuldaväärt vaid juhul, kui see ka teoks teha!



LÕVI