ARMAS KLÕPS Vaata, kes Saaremaa sadamas seekord rahvast üllatamas käis

​Visit Saaremaa jagab ühismeedias armsat kaadrit, kus reinuvader on sadamas toimuvat uudistama tulnud. Nad kirjutavad, et Praamid.ee soovitab sadamasse tulla koguni 15 minutit enne laeva väljumist. «Kui jõuad varem, saad parvlaeva väljumist natuke oodata. Nagu rebase Rein eile õhtul,» kirjeldavad nad vahvat seika.

Facebookis on positiivseid reageerijaid lausa 2,7 tuhat. Inimesed viskavad kommentaariumis nalja ning teavad öelda, et see pole sugugi erakordne, et rebane seal ennast aeg ajalt ilmutab. Nimelt on too rebane seal juba aastaid tihe külaline olnud.