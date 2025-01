ELU25 Akadeemia peatoimetaja Toomas Kiho: meelsuskontroll demokraatia abimehena

Esmapilgul tundub valimisõiguse piiramine kaunis julm meede, kuid lõppkokkuvõttes võiks see olla ikkagi odavam ja tõhusam kui ebameeldivate valimistulemuste tühistamine, kui tegu on olnud pettustega või sekkumisega valimistesse, mida mõneski riigis viimasel ajal on ette tulnud. Selliste sekkumiste väljaselgitamine võib olla aja- ja töömahukas, pealegi ei pruugi asjaolusid saada hiljem julgeolekukaalutlustel ka avalikult jagada.

Valesti hääletavad inimesed

Kõige selle ärahoidmiseks võiks potentsiaalselt valesti hääletavad inimesed, näiteks need, kes on altid välispropagandale, teatava meelsuskontrolli abil juba enne valimisi nimekirjadest kõrvale jätta.

Kui Eestis see probleem polegi praegu veel eriti suur (kuigi välissekkumist valimistesse ootab Postimees juhtkirja tasemelgi), siis sedasama sotsialistlik-demokraatlkku meetodit saaks kenasti kasutada mitmetes riikides, kus valimistulemus on olnud õigele vastupidine – seda oleme paraku pidanud viimasel ajal õige mitmel pool nägema.

Ebameeldivad valimistulemused

Ebameeldivate valimistulemuste välistamiseks oleks meelsuskontroll valima lubatavate kodanike üle tõhus meede edumeelsete jõudude hea valimistulemuse tagamiseks. Kui kontrolli viivad läbi pädevad julgeolekuasustused ning teevad seda põhjendatult, siis poleks karta, et mõni riik ootamatult ja vales suunas oma poliitilist kurssi muudab. Rahva tahe ja soov peab pääsema võidule/võimule – just see on demokraatia alusprintsiip, mida ei tohi kusagil rikkuda.