KENTSAKAS «Mida sellega öelda tahetakse?» Tartus jäeti auto peale eriskummaline asi

Pole just tavapärane leida auto aknalt kojamehe juurest lahtist kalakonservi. Tavaliselt võib selles kohas silmata kas parkimiskella või hoopiski parkimistrahvi. Tartu kesklinnas nädala alguses parkinud valge auto aknale oli aga jäetud just nimelt lahtine kalakarp.

«Mida selle kingituse autor öelda tahtis?» küsib autost möödunud Valeri, kellele kentsakas vaatepilt silma jäi. Ta jagab fotosid Facebooki grupis «EZ-дуны!». Oma püstitatud küsimusele on ta saanud 200 vastust, milles pakutakse kõikvõimalikke selgitusi sellele, miks kalakarp auto peale pandud võib olla.

«See on Itaalia maffia,» pakuvad mitmed kommenteerijad. «Itaalias hoiatab maffia nii.»

«See on märge sellest, et teie auto on pargitud kellegi teise kohale,» leiab teine.