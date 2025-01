«Ma ei pidanud kümme aastat millelegi tähelepanu osutama, pakkumisi vastu võtma,» kirjeldas näitleja Cameron Diaz Hollywoodist eemal veedetud aastaid. Nüüd on 52-aastane Diaz tagasi, kuid kas ta on valmis saavutama sarnast edu aastakümne kestnud pausi järel?