«TAPVAD SUHTED» Florida naise jõhker mõrv lahendati tänu tema koertele

Cathy ja Jeff Lamb kohtusid keskkoolis ning abiellusid kohe pärast kooli lõpetamist. Esialgu oli nende kooselu näiliselt õnnelik, kuid aastate möödudes tekkisid probleemid. Cathy avastas, et Jeff oli truudusetu ja see viis lahkuminekuni. Cathy keskendus oma karjäärile ja saavutas kõrge ametikoha.

Uurijad ei leidnud sündmuskohalt esialgu otseseid tõendeid, mis viitaksid mõrvarile. Koeraspetsialistide analüüs tõi esile olulise vihje: Cathy koerad olid tõenäoliselt rünnanud kedagi, keda nad tundsid ja keda nad ei tajunud ohtlikuna. See suunas kahtlused Jeffi peale.

Täiendavad tõendid kinnitasid uurijate kahtlusi. Jeff oleks saanud Cathy elukindlustusest 29 000 dollarit, mis võis olla motiiv. Uurijad leidsid ka, et Jeff oli varem kaalunud Cathy tapmist.

Kohtumeditsiini eksperdid leidsid Jeffi riietelt Cathy verd. Mobiiltelefonide asukohaandmed näitasid, et ta viibis mõrva toimumise ajal kuriteopaiga lähedal. Mõrvarelvaks olnud tungraud leiti hiljem hoone katuselt. Kõik need tõendid kinnitasid, et Jeff Lamb oli tapatöö toimepanija.