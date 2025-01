FOTO Elvas apteegi eest varastatud rulaator leiti lõpuks üles

Politsei ja kogukonna koostöös leiti üles Elvas apteegi juurest varastatud rulaator. Foto: Elva Puuetega Inimeste Ühing

Ühingu esindaja soovitab varastatud asjadest julgelt politseile teada anda. «Kui sul on midagi varastatud, anna kindlasti politseile teada, isegi kui keegi tuututab, et sellest pole kasu. See teema tõestab, et saab küll kätte, sest nad oskavad otsida. Aga nad peavad ka teadma, mida kellega kokku viia,» ütleb ta.

«Tean, et omanik on üliõnnelik. Jätkuvalt suur-suur tänu,» rõõmustavad ka teised elvalased. Samuti leitakse üksmeelselt, et pole vaja vargaid varjata ja kogukond võiks teada saada sellest, kes rulaatori apteegi juurest minema viis. «Kas tegu oli ettekavatsetud või huligaanid tegid invaliidiga nalja, aga varas tuleb avalikustada, et edaspidi keegi ei julgeks sellist kuritegu teostada,» avaldatakse arvamust postituse all.

Rulaator oli asotsiaali käes

PPA pressiesindaja Ragne Keisk ütleb, et rulaator leidis omanikuni tee nii, et politseiga võttis ühendust Elvas elav inimene, kes andis teada, et üks asotsiaalse eluviisiga inimene tõi kõnealuse rulaatori tema juurde.

«Piirkonnapolitseinik läks sellele järele ja hakkas otsima selle omanikku. Siis meenus piirkonnapolitseinikule, et ta oli sotsiaalmeedias märganud infot, et samasugust eset otsib taga Elva Puuetega Inimeste Ühing. Politseinik võttis nendega ühendust ning kui selgus, et see kuulub neile, siis tagastas politseinik selle ühingule,» ütleb Keisk.

​