Silvia Ilves ehitusmeestelt pettasaamisest: Soomes elav sõbranna ka hoiatas, ent ma ei kuulanud teda

Silvia Ilves avaldab, et Marko Atso ja tema ehitusmeeste kamba eest hoiatas teda ka Soomes elav hea sõbranna, kes on ehitusteemadega hästi kursis. «Ma ei kuulanud teda ja sain omad vitsad kätte,» tunnistab tšellist. «Praeguseks on mul õnneks tugivõrgustik siin tekkinud. Mul on tublid ehitajad ja head inimesed naabruskonnas, kes on toeks,» ütleb ta.