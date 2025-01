Möödunud nädalavahetusel piirati USASs rakendusele TikTok ligipääs. Antud teemal võttis sõna ka Ameerikas elav tõsielusaatest «Rannamaja» tuntuks saanud Merylin Nau. Nimelt väitis neiu, et tal oli platvormilt miljoneid vaatamisi ning ta tegi TikToki kaudu palju koostöid. Fännid arvavad aga, et Nau luiskab.

«Ta on patoloogiline valetaja. Tahab lihtsalt, et meedia kirjutaks,» seisab ühes toimetusele laekunud vihjes.