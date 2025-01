Staarfotograaf Ardo Kaljuvee ning tema abikaasa, blogija Nele Dvorjaninov võtsid ette uue väljakutse ja avasid looduse rüpes uhke restorani. «Olen ise kõikvõimalikud ametid restoranis läbi proovinud, ka nõudepesija ameti,» räägib Kaljuvee eksklusiivses intervjuus, lisades, et siiani on läinud kõik plaanipäraselt ning ta ennustab restoranile edu.