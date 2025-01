USA presidendiks saanud Donald Trumpi poja Barron Trumpi ja abikaasa Melania Trumpi vastu tuntakse tohutut huvi. Millised on nende tulevikuplaanid?

Kui Trump alustas 2017. aastal oma esimest ametiaega presidendina, sai Barron just 11-aastaseks. Nüüd on Barron 18-aastane New Yorgi äritudeng.