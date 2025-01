KIRGLIK SUUDLUS VÕI SÕBRALIK MUSI? Kerdo Mölder selgitab, mis Kerli Delloga tantsupõrandal täpselt juhtus

Pühapäeval andis lembelaulik Kerdo Mölder avalikkusele teada, et pettis oma kihlatut Diana Klasi – väidetavalt just saatejuht Kerli Delloga. «Me oleme Kerliga pikalt head tuttavad,» sõnab Mölder ning tõdeb siiski, et napsuse peaga muutub ta alateadlikult väga flirtivaks. Ühtlasi kommenteerib Mölder kuulujutte, et tema suhe Klasiga on turunduskampaania.