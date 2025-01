FOTOD Rakveres läbiviidav ulatuslik metsaraie kurvastab kohalikke: enam ei leia isegi teed kelgumäele üles

Rakvere elanikud on nördinud linna metsades tehtava ulatusliku raietöö pärast, mis tundub kohalike jaoks palju suurem kui lihtsalt sanitaarraie. «Inimestelt, kes siin ümber elavad, keegi ei küsinud,» pahandatakse sotsiaalmeedias. «Kuidas jõuda meie metsa kelgumäele? Enam ei tea. Püüdsin mitu korda minna, aga kohale ei jõudnud,» tõdeb metsa lähedal elav naine kurvalt. Rakvere linnaaednik selgitab, miks raie vajalik on ja lubab, et kevadel istutatakse umbes 5000 uut puud.