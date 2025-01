VIDEO «Selgitused olid kõike muud kui mõistlikud.» Juht sõitis linnatänaval lumememm-autoga ehk pimesi

Esmaspäeval jagas politsei Lõuna prefektuuri Facebooki lehel põgusat videoklippi autost, mis linnatänaval sõitis. Eriskummaliseks tegi olukorra see, et auto oli totaalselt lumega kaetud.

«See hetk, kui lume rookimisest oma koduõuelt on lihtsalt nii villand ja loodad lumememmena salamisi pageda kõrvaltänavasse autot puhastama, kuid jääd ikkagi vahele,» kirjutas politsei postituse pealkirjas.

«See on klipp, mille meile saatis tähelepanelik liikleja. Võtsime juhiga ühendust ning tema selgitused sellise autoga liikluses osalemise kohta olid kõike muud kui mõistlikud.»

«Esmalt rääkis mees, et ei tahtnud suurt lumekuhja auto pealt oma koduõuele lükata, ning teisalt kõneles, et on vana rallisõitja ja oskab ka pimesi liikluses osaleda,» kirjutas politsei. «Aga nagu videost nähtub, siis päris pimesi ta siiski hakkama ei saanud, pidi ukse vahelt kiikama, kuis tee eespool kulgeb.»