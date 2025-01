ETTEVAATUST! «Kaupa ei saa ja rahast oled ilma!» Lidli nime alt tehakse petukampaaniat

«Lidli fitness sale!» seisab kampaania pealkirjas ning seda nimetatakse aasta suurimaks allahindluseks. Vajutades «Osta kohe», suunab see sind justkui Lidli kodulehele, kuid see on inglise keeles. Tegemist on lehega, kus müüakse vaid spordivahendeid hantlitest trenažöörideni.