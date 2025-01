SUHE KARIL? «Eile õhtul juhtus midagi, mida tunnen, et peaksin teiega jagama!» Kerdo Mölder pettis Diana Klasi

Möödunud aasta lõpus Veneetsias gondlisõidu ajal​ kihlunud 42-aastane muusik Kerdo Mölder ning 57-aastane näitleja Diana Klas andsid mõned päevad tagasi teada, et lükkavad pulmad edasi.​ Täna, 19. jaanuaril andis mees Facebooki kaudu teada, et pettis hiljuti Klasiga.



Nimelt oli Mölder naist teise naisega petnud.



«Head sõbrad! Eile õhtul juhtus midagi, mida ma tunnen, et peaksin teiega jagama, enne kui sellest ilmuvad uudised. Olles eile peol ja olles heas tujus ning napsune, suudlesin avalikult üht teist naist. Diana oli kõrval ja nägi seda kõike pealt. Ma tahan siiralt vabandada. Mõistan, et see hetk on inimesi haavanud, eriti Dianat, kes on mulle alati olnud toeks ja keda ma väga armastan. Ma olen inimene ja inimesed eksivad, kuid ma usun, et armastus on andestus. Aitäh, et olete alati toeks olnud, ja ma hindan südamest igaühe mõistmist,» seisab mehe kurvas postituses.