HEAD UUDISED TikTok on USAs tagasi!

TikTok on USAs tagasi.

Ei ole möödas isegi 24 tundi, kui Tiktok sulges USA kasutajatele rakenduse ligipääsu​. Ameeriklastel on põhjust rõõmustada, sest neil on taas võimalus rakendust kasutada, vahendab People.

«20. jaanuaril annan korralduse pikendada ajavahemikku enne seaduse keeldude jõustumist, et ameeriklased saaksid kokkuleppele jõuda,» sõnab Trump.