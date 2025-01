Beatrice Fenice šampanjabaari rõõmudest ja raskustest: kui näed, kuidas inimesed sinu tööd hindavad, annab see tohutult jõudu edasi minna

Otsite parasjagu Facebookis enda Tartus asuvasse šampanjabaari uut kokka. Võib sellest eeldada, et kliente jätkub ja äri õitseb või kuidas?

Suuremate ja pidulikumate ürituste, kus terve Mull on broneeritud, korraldamiseks otsime oma meeskonda andekat, julget ja avatud meelega kokka. Sellised erilised koosviibimised, olgu need sünnipäevad, firmapeod või muud tähistamised, nõuavad köögis pühendumust, loovust ja osavust. Arvan, et kokal, kelle leiame, veab väga, sest lisaks inspireerivale töökeskkonnale saab ta nautida ka seltskondade positiivset energiat ja tänulikkust.