Kerdo Mölderi endine kihlatu Priidu Heinroos ei ole muusiku pulmade edasilükkamisest üllatunud: pulmi peab suure südamega pidama

Laulja Kerdo Mölder ning tema armastatu Diana Klas teatasid mõned päevad tagasi, et lükkavad pulmaplaanid isiklikel põhjustel edasi. Laulja endine kihlatu Priidu Heinroos arvab, et see oli õige tegu.

«Täiesti arusaadav, eriti kui pulmi peab suure südamega pidama. Kõik peab läbi mõeldud olema,» räägib mees toimetusele.