Lordi on heavy metal'it ja hard rock'i mängiv Soome ansambel, mille asutas 1992. aastal laulja ja laulukirjutaja Mr. Lordi, kes on disaininud ja valmistanud ka bändiliikmete kostüümid. Ansambel kannab esinedes alati koletisekostüüme ning kasutab pürotehnikat ja õudusteemalisi lavarekvisiite.​ Lordi on 2006. aastal laulukonkurssi Eurovisioni võitjad.



Vaata galeriist, kes kohale tulid!