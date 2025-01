Kuusõlmed, täpsemini Kuu Põhjasõlm ja Kuu Lõunasõlm, kirjeldavad hinge evolutsiooni protsessi ning sellega seonduvaid karmalisi teemasid. Tehniliselt tähistavad need sõlmed kahte punkti Kuu orbiidil, kus see lõikub ekliptikaga. Põhjasõlm on punkt, kust Kuu «tõuseb» põhja suunas ning Lõunasõlm on punkt, kust Kuu «langeb» lõuna suunas.