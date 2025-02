FOTOD LÄHEB UUELE RINGILE! Rüüstajate ohvriks langenud Liivalaia kohtumaja tuleb taas müüki

«Mind väga huvitab, mis vana kohtumaja kinnistust saab,» arutles Liivalaia tänaval endise kohtumaja kõrval elav tallinlanna, kes on oma aknast pealt näinud, kui hoone kallal vandaalitsemas käiakse. Olgugi et täpne müügiaeg ja hind ei ole veel teada, kinnitas Riigi Kinnisvara ASi müügiarenduse projektijuht Marko Künnapas, et hoonele asutakse peagi uut omanikku otsima.