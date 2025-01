See hakkas järsku lauast lauda käima ja tutvustas ennast, et mina olen major Raus ja minu korraldus on käia siin tööd tegemas. Esialgu võib olla mõni mees ehmatas ka ja pikapeale harjuti, et ta peaaegu iga päev seal istus ja me nimetasime teda kivist külaliseks. Sest tal oli selline neljakandiline graniidist tahutud pea nagu ja ta oli kõva napsuvend. Ta sellepärast käiski Kukus, et sai töö ajal napsu visata. Ma usun, et KGBs, kus sul pidi kogu aeg aju erk olema, ei saanud ju lubada, et nende ohvitserid ja agendid oleksid kuskil lakku täis, sellega oleks jumal teab mis juhtunud."