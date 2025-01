KUULA LUGU Liis Lemsalu koostööst maailmakuulsa DJga: see kõik tundub tegelikult siiani uskumatu

Liisile tundub aga siiani uskumatu, et sai maailmakuulsa artistiga võimaluse koostööd teha. «Samuti on minu jaoks esmakordne see väga klubi-tantsuline muusikastiil ja see, kuidas ma siin laulan või kõlan, pole klassikaline mina,» sõnab ta. Ta räägib, et laulus on häält moonutatud niimoodi, et kohe ei taipakski, kelle häälega tegu on. Liis aga usaldab maailmakuulsat muusikut ja on veendunud, et uus lugu on midagi erilist. «Tungevaagi tunnetus oli, et selles loos peab nii olema ja ma usaldan selle skeene tippu,» räägib ta positiivsel toonil loost, mis on praeguseks tema kuulajateni jõudnud.