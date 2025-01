Rock FM otsib ajutiselt uut saatejuhti: jumala vabalt võid naabrimeest või eksi ka pakkuda

«Rabi tahab veebruaris korra ära käia ja otsib endale keha – kedagi, kes tuleks ja juhiks Robert Kõrvitsaga saadet!» kirjutab raadiojaam ühismeedias. «Kui sa tunned, et sul on selleks sobiv keha ja piisavalt mune või tead kedagi teist, kellel on, siis anna ennast üles siin samas postituse all,» paluvad nad. «Töö on küll raske, aga see-eest saab vara ärgata. PS. Jumala vabalt võid naabrimeest või eksi ka pakkuda.»

Kõnealuse postituse kommentaariumisse on Rock FM postitanud humoorika klipi. «Mingil imelikul hetkel olin naisele lubanud, et lähme puhkama ja selleks, et see võimalik oleks, on mul vaja keha,»​ sõnab videole, kus Rabi palmi all suud maigutab, peale lugev hääl. «Kingad ja õnge jätan Rock FMi stuudiosse ja need peavad sulle parajad olema.»

Mainitud postituse all on läinud tõeliseks saginaks. Fännid on pakkunud nii enda tuttavaid kui ka kuulsusi, kes raadiosaatejuhi ametisse nende sõnul valatult sobiksid.

«Esimese hooga lugedes tundub nagu üks väga vilets tutvumiskuulutus,» naljatab üks.

Teine aga nendib, et ilmselt kedagi samaväärset ei leita. «Peale teid tuleb tükk tühja maad.»