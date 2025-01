«Mees on vist kõvasti haiget saanud, et selliseid asju jagab!» Tiktokker AlksiTaksi jagas 10 euro eest endisest elukaaslasest videoid

17. jaanuaril näitas tuntud tiktokker AlksiTaksi (kodanikunimega Ramon Polakes) enda fännidele kümne euro eest endisest elukaaslasest Jaanika Põdrast videoid. Ühel neist tõmbas naine ninna valget pulbrit, video läks omakorda viraalseks.

«Ma ei saa aru kuidas AlksiTaksil hambad nii korras on peale kõike seda,» kommenteerib üks mees videot. Põder ei ole toimetuse korduvatele kommentaari küsimise palvetele vastanud ning teadmata on ka, mis pulbriga on tegu.