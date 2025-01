Dementne Bruce Willis on viimastel aastatel olnud avalikkuse ees vaid läbi ühismeedia jagatud sisu. Fotosid Willisest on jaganud eelkõige tema lähedased, abikaasa ja tütred. Nüüd on aga Willis astunud avalikkuse ette ja teinud seda laastavate Los Angelese põlengute tõttu, et tänada politseinikke, tuletõrjujaid ja kiirabitöötajaid, vahendab Page Six.