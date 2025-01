ELU25 Kakk Valter: Uskuge! Et Euroopast asja saaks, on vaja võtta kasutusele kepp!

Nemad on need, kes tegelikult lennukeid juhivad, mitte bürokraadid, kes Brüsselis pastakaga vehivad.​

Miks seda kosmoseagentuuri vaja on? Mitu inimest on vaja Elon Muskile Twitteris privasõnumit saatma, et meil oleks vaja üks asi üles toimetada? Kolmest piisaks? Koristaja ka. Ok?

Euroopa lennuk

Aga tuleme maale lähemale? Euroopas on ka asjandus, mis korraldab lennuliiklust.

Kafkat olete lugenud? Noh, nemad on ka. Sest nad teevad seda kafkalikult.

Eurocontrol nimelt koordineerib lennuliiklust kogu Euroopas. Teoreetiliselt. Tegelikult meenutab see perepuhkuse korraldamist, kus kõigil on kaart, kuid keegi ei suuda kokku leppida sihtkohas. Piloodid kutsuvad seda „hilinemise pealinnaks“, reisijad „põrguks“ ja mina nimetaksin seda meeldetuletuseks, et mõnikord liigne koordineerimine on koordineerimise puudumine.

Äkki lennufirmad ja lennujaamad lahendavad selle kordineerimisprobleemi ise. Nemad on need, kes tegelikult lennukeid juhivad, mitte bürokraadid, kes Brüsselis pastakaga vehivad. Kokkuhoidu saaks!

Euroopa banaan

Aga siis veel mõõdetavad probleemid. Teadsite, et Euroopas on meetripolitsei?? EL-i mõõtude ja kaalude direktoraat!

Võiks arvata, et tollide ja sentimeetrite vaheline võitlus lõppes sajandeid tagasi, aga ei. EL jätkab mõõtühikute standardiseerimise üle jauramisega. Kauplusi on trahvitud selle eest, et nad müüsid banaane naelades, mitte kilodes. Ei, tõsine probleem, eks? On-on!

Võib-olla peaksime ostjate ja müüjate vahel matemaatika ise välja selgitama. Või veel parem, kasutame banaane mõõtühikuna?​