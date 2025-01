Mitte väga tihti ei juhtu, et küps looja teeb oma loomingus kannapöörde. Manfred Vainokivi tegi – ta hakkas maalima. Kuhu on sisetunne teda juhtinud, saab näha tema isikunäitusel «Plagiaadi kahtlusega».

Manfred Vainokivi on 18 dokumentaalfilmi autor, kelle provokatiivne autoripositsioon on tekitanud poleemikat nii kodumaiste ekspertide kui välismaiste festivalide žüriiliikmete seas. Tema tuntumate tööde sekka kuuluvad «Valli baar», «Emumäe Eedi ja Lobi küla Kristjan», «Riigivargad», «Baskin», «Vaeste kirjanike maja», «Mephistopheles» ja «The Best of Salieri ehk Mina, Eesti režissöör».