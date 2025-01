«METSIK LÄÄS» Põlengutest räsitud Los Angelese majaomanikud kaitsevad oma vara relvadega

Altadena ja Vaikse ookeani ääres Pacific Palisades'i piirkonna majaomanike kontingent on meeleheitlik naabrivalve keset jätkuvaid põlenguid, mis on põhjustanud hävingut ja mille tulemusena üritavad rüüstajad traagilisi asjaolusid ära kasutada, teatab New York Post.