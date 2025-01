Estoni Kohver võttis raadioeetris päikeseprillid eest! «Teil on salakaamera, jah? Kurat!»

«Ma tahaks öelda, et üsna ajalooline hetk, või kuidas teile tundub, kolleegid?» uuris saatejuht Alari Kivisaar, vihjates sellele, et raadiosse SkyPlus külla tulnud räpipundi 5MIINUST liige Estoni Kohver ei kandnud päikeseprille, nii nagu tavaliselt oleme harjunud nägema. «​Kus on prillid?»​ uuris Kivisaar konkreetselt.

Muusiku näole ilmus ehmatus. «Teil on webcam (kaamera – toim)?» uuris ta pärast väikest mõttepausi. «Meil on kõik kaamerad,» jõudsid Kivisaar ja Maris Järva enne naerma puhkemist naljatada. «P*rse! Ma unustasin ära... Ärge vaadake,» ütles Kohver.

«Sul on nii ilusad silmad, miks sa neid varjad?» ei jätnud Kivisaar ja lisas, et muusik on esimest korda külas ilma prillideta. «Siis hakkavad kõik tulema ja jutustama,» selgitas Kohver, miks ta prille kannab.

«Päris paljud inimesed on öelnud ja minu käest on ka küsitud... Sa oled osale inimestele jätnud mulje, ma ei tea, miks, et sa oled ilgelt ülbe,» uuris Kivisaar ühtäkki. «Ei ole ju,» lausus Kohver. «Omast arust ma küll ei ole.»

Lisaks prillidele tehti juttu ka saatest «​MasterChef» ja bändist 5MIINUST.