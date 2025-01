«Elavaid tuleks karta, mitte surnuid. Lahkunud ei tee sulle haiget, nad ei hammusta sind, ei löö sind, ei ütle sulle roppusi,» räägib 25-aastane Jevgeni, kes on matuseäris töötanud juba kuus aastat. Tema tööpäeva lahutamatuks osaks on inimeste saatmine nende viimsele teekonnale ja tema jaoks tähendab see võimalust teenida ühiskonda.

Surnuaed, matused, surm, lahkunud – milliseid emotsioone need sõnad teis tekitavad? On kaheldav, et nende sõnadega seostuvad positiivsed emotsioonid. Kuid 25-aastase Tallinna elaniku Jevgeni puhul on see tõesti nii: selle loo kangelane näeb neis sõnades võimalust teenida ühiskonda, vahendab Limon.