Režissöör Toomas Kirsi tütar Ädu Melanie Lõuna-Koreas õppimisest: me ei tohi selle kohta oma arvamust avaldada

21-aastane Ädu Melanie Kirss põrutas pärast keskkooli lõpetamist Lõuna-Koreasse, et jätkata just sealses Korea ülikoolis oma õpinguid. Ädu Melanie avaldas «Telehommikus», et tema põhierialaks on meedia ja kommunikatsioon, kõrvalerialaks aga kunst.