ÕIGUSTEADLASED SELGITAVAD Prokuröri küsitav karistus Suure-Lähtru lapsetapmise juhtumis tekitab tuliseid vaidlusi

Teisipäeval teatas prokurör viimasel Suure-Lähtru imikusurma kohtuistungil, et süüdistatavale nõutakse nelja aasta pikkust vangistust. Paljude arvates väike karistusmäär on sotsiaalmeedias tekitanud kõneainet, kuid karistusõiguse eksperdid emeriitprofessor Jaan Sootak ja professor Jaan Ginter ütlevad, et prokurör küsib maksimumilähedast karistust, ning selgitavad seaduseandja mõttekäiku.