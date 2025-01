«Mida erilist see talisman teeb siis?» tahab pettunud fänn Marilyn Kerro e-poest tellitud ripatsi osas teada. Nimelt avastas fänn, et Kerro poest ostetud ripatsile sarnanev toode on tema hinnangul Hiina ostuplatvormil müügil kordades odavamalt ja küsis, kas selgeltnägija sealt oma tooteid soetabki.