Lummava 20-aastase Andrea-Liis Mustkikka nimi võib olla paljudele tundmatu, kuid noor neiu on Eesti lavadel olnud korduvalt. «Sa ei saa minna trenni meigita ja suvalise T-särgiga,» kirjeldab Andrea-Liis tantsumaailma telgitaguseid ja avaldab, et peagi näeb teda New Yorgi laval.

Suure ja sooja naeratuse ning julge välimusega Andrea-Liis Mustkikkas (20) on Eesti tantsumaastikul tegutsenud juba mõnda aega. Möödunud aasta juulis põrutas noor neiu Ameerikasse New Yorki ja sattus seal peagi USA tippkoreograafide tähelepanu keskmesse.

Kui esmapilgul võib Andrea-Liisi nimi paljudele võõras tunduda, siis tõenäoliselt oleme me kõik teda tele- ja arvutiekraanidel näinud kümneid, kui mitte sadu kordi. Aastate jooksul on Andrea-Liis valituks osutunud Yasmyni, Kitty Florentine'i, Alika Milova, Karl Killingi, Smilersi, Merlyni, Laura, Sofia Rubina ja mitmete teiste kodumaiste artistide poolt, et tähtsatel sündmustel lava jagada ja võtetel kaasa lüüa. Nüüd on tema kirg tantsu vastu sillutanud tee USA meelelahutusse.