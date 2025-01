«See on reaalsuses väga levinud mäng.» Juba kaks nädalat Eesti edetabeli tipus olnud poplugu õpetab jooma

Umbes kolme kuuga Youtube'is üle 868 800 000 vaatamise kogunud ROSÉ ja Bruno Marsi poplugu «APT.» on end murdnud pea igasse muusika edetabelisse. Suuresti ingliskeelse loo refrään kõlab korea keeles ja just refrään on inspireeritud Lõuna-Korea seltskonnamängust.

«APT on tegelikult minu lemmik Korea seltskonnamäng, mida ma kodus oma sõpradega mängin,» selgitas ROSÉ vahetult pärast loo ilmumist Stereogumile. Mäng seisneb selles, et rütmilise laulu järel panevad kõik mängijad käed üksteise peale, mängujuht hõikab välja numbri ja kõik panevad oma käed keskele kokku. Osalejad hakkavad siis käsi üksteise peale laduma, alustades kõige alumisest, kuni jõutakse välja hõigatud numbrini. See, kelle käsi vastab mänguvooru numbrile, võtab lonksu oma joogist, mis on seltskonnamängule kohaselt alkohoolne.