KES SAAVAD PUNASELE VAIBALE? President tegi mullu kirgi kütnud kutseskandaali valguses aastapäevaballil olulise muudatuse

Möödunud nädalal rõõmustas riigikogu liige Ester Karuse, et tänavu jõudis tema postkasti vabariigi aastapäeva kutse, millest mullu enamik rahvasaadikuid ilma jäi. Vabariigi presidendi kantselei pressiesindaja Epp-Mare Kukemelk​ märkis, et riigikogu liikmetest on sarnaselt eelmise aastaga vastuvõtule kutsutud riigikogu juhatus, komisjonide esimehed ja aseesimehed ning fraktsioonide esimehed, kuid samuti osa parlamendiliikmeid, kes pole varem riigikogu liikme ametis olles vastuvõtukutset saanud.