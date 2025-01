Narva elanikud tegid rahvaalgatuse kommunaalarvete vähendamiseks. Linnapea: Narvast on saanud üks kõige kõrgema küttehinnaga linnu

Sel aastal on Narvat tabanud rekordiliselt suured kommunaalarved ning meeleheitlikus olukorras on loodud suisa rahvahääletus. «Narvalaste mure on arusaadav. Toasooja hind on paari aastaga tõusnud sisuliselt kahekordseks. Narvast on saanud kõige odavama küttega linnast üks kõige kõrgema küttehinnaga linnu,» ütleb linnapea Katri Raik.