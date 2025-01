Otsustatud: Karlos Kolgi tapmise menetlusse kaasatakse ka Eesti Vabariik

Jaanuari alguses toimunud istungil taotles vanglas tapetud Karlos Kolgi perekonna esindaja vandeadvokaat ​ Paul Keres Eesti Vabariigi kaasamist tsiviilkostjana kriminaalmenetlusse. Ta ütles, et Karlos Kolgi tapmine sai Tallinna vanglas võimalikuks üksnes seetõttu, et Eesti Vabariik on vangla tegevuse korraldamisega jätnud oma hooletuse ja tegematajätmisega täielikult tagamata Karlos Kolgi turvalisuse.

Kolmapäeva hommikul rahuldas kohtunik Merle Parts taotluse, lisades, et vabariigi kaasamine on väga põhjendatud. Ta viitas kannatanutele ja ka Kerese välja toodud põhjendustele, et vangla ei suutnud tagada kinnipeetava turvalisust. Möödunud nädalal toimunud istungil tõi Keres näiteks välja, et vangla eiras kinnipeetavate taotlusi neid eraldi paigutada. Lisaks leiti kambrist tapmiseks vajalik žiletitera, mis oleks pidanud leitama aga läbiotsimise käigus.