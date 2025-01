Sisulooja Annabel Männamaa ost Hiina kiirmoeketist lõppes kannatustega: kõik hakkas valutama ja tulitama

«Ma ei ole kindel, kas see on sellest, kuid arvan, et on…» rääkis tõsieluseriaalist «Villa» tuntust kogunud ja nüüdseks sisuloomega tegelev Annabel Männamaa oma Instagramis, kirjeldades, kuidas Hiina kiirmoeketist Shein tellitud küünelakk põhjustas talle täieliku õudusunenäo.

Annabel selgitas, et kasutas Sheinist tellitud küünelakki ühe käe küüntel – lakki, mille ta kevadel tellis. «Panin küüntele ühe kihi ja märkasin, et see ei jää kuidagi ilus... Seejärel lisasin teise kihi oma head lakki ning teise käe tegin ainult hea küünelakiga,» kirjeldas sisulooja ja lisas, et mingil hetkel hakkas ta tundma imelikku valu.