«TAPVAD SUHTED» Valedetektori test miljonite televaatajate ees paljastas ameeriklase seotuse abikaasa mõrvaga

2010. aasta märtsis kadus 21-aastane Julie pärast kohtumist oma endise abikaasa George De La Cruziga. Gonzalez läks De La Cruzi juurde, et nende ühine tütar üle anda, kuid pärast seda ei nähtud teda enam kunagi. Hiljem leiti naise auto hüljatuna tema töökoha parklast. Julie perekond ja sõbrad hakkasid saama tema telefonilt tekstisõnumeid ja nägema sotsiaalmeedia postitusi, mis väitsid, et ta on kolinud Coloradosse. Lähedased kahtlustasid, et need ei pärinenud temalt, kuid politsei ei võtnud naise kadumise uurimist väga tõsiselt.