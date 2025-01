LAVAL SUURED STAARID Kes esinevad Eesti Muusikaauhinnad 2025 suurejoonelisel galal?

5MIINUST on Eesti Muusikaauhindadel olnud nii esineja, õhtujuhi, nominendi kui laureaadi rollis, kuid koostöös ansambliga Puuluup on nad esmakordselt Aasta Etno/Folk/Rahvalik Album kategooria esindajad. Puuluup on selle kategooria varasemalt kahel korral võitnud. «Me tegime nii hea albumi, et see oli juba märtsikuus teada, et nii läheb,» võtab 5MIINUSE liige Kohver aasta kokku.

Galal debüteeriv produtsent, laulukirjutaja ja laulja Karl Killing oli peale nominatsioonidest teadasaamist lausa terve öö unetuna üleval: «See eufooria, mis mind valdas, kui nägin enda nime ja albuminime esmakordselt nominendina – see tunne on kirjeldamatu. Siis tuli veel teine ja isegi kolmas! Alguses arvasin, et see on mingisugune tüng või et kuulsin midagi valesti. See öö jäi magamata – liiga palju emotsioone! Ka see, et saan esineda Eesti Muusikaauhindade laval, on täiesti uskumatu. Mind valdab siiras rõõm ja tohutu tänutunne, et saan jagada oma muusikat ja energiat nii suurel ja erilisel laval.»