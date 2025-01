Kes, kuidas ja mis tingimustes valmistab need kaunid rõivad, mille hind jääb tihtilugu kõigest 10-20 euro kanti? ​Sheini moeimpeeriumi rattad panevad käima vabrikutöölised, kes istuvad õmblusmasinate taga umbes 75 tundi nädalas.

Hiina kiirmoeketist Shein sai 2022. aastal maailma suurim riidetootja. E-poest on endale trendikaid riideid tellinud ka nii mõnigi eestlane. Mis teha, hind on ju kaunitel rõivastel uskumatult soodne.

Kiirmoe konglomeraadil on aga ka oma varjukülg, mis on firma tegemisi juba aastaid varjutanud. Kes, kuidas ja mis tingimustes valmistab need kaunid rõivad, mille hind jääb tihtilugu kõigest 10-20 euro kanti?