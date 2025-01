TOHOH! Andrei Zevakin avaldas, kui palju on ta investeerimisega oma raha kasvatanud

Intervjuus Äripäevale räägib ettevõtja, muusik ja sisulooja Andrei Zevakin (28), et kolme aastaga on ta saanud vägagi suure summa investeeringutesse suunata ning tema portfell on kasvanud veerand miljoni euroni.

«Krüptos on seda kauplemist rohkem, aga aktsiaid jälgin selle mõttega, et kui mõni mu aktsia on kukkunud, siis lisan juurde,» rääkis Zevakin, rõhutades, et ta ei müü aktsiaid, vaid kasvatab portfelli.