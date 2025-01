«ÕHTU!» 16 aastat kasuisa väärkohtlemist talunud Kristiina: ühel hetkel sundis ta mind endaga koos pornoajakirju vaatama

«​Esimene kindel mälestus füüsilisest väärkohtlemisest jääb aega kui ma olin 7. aastane, olime hiljuti emaga kokku kolinud kasuisaga, kuna see jäi kahe õppeaasta vahelisse aega, siis mind ei pandud kooli vaid aastaks lasteaeda. Kui enne seda oli kasuisa pealtnäha tore inimene, siis sellel hetkel asjad muutusid,»​ meenutab Kristiina saates hetke, mil ta esimest korda kasuisalt peksa sai.

Peale seda kõik muutus, naise sõnutsi muutusid asjad peale kooliminekut veel hullemaks. «Pidin sinikaid peitma, mind õpetati varakult valetama, et küll ma kukkusin ja käsi jäi kuhugi vahele... Kandsin väga pikki riideid ja eriti hästi oli meeles 1. klassi lõpetamine, kus kandsin villaseid sukapükse ja kampsuni,» kirjeldab naine saates.

Ühel hetkel lisandusid võikad ähvardused ning ka naise ema sai tihtipeale uue mehe rusikat maitsta. «Mitte keegi kunagi abikätt ei ulatanud, kui ema minu kaitseks välja astus, siis sai lõpuks tema ka,» märgib Kristiina ning lisab, et sündis perre veel üks laps.

«​See käis kõik nii kiirelt ja märkamatult...Meie kodus hakkasid vedelema pornoajakirjad ja nii ta vaikselt läks, kui ühel hetkel hakkas ta minuga koos neid vaatama. Need olid ainsad sõbralikud hetked, kui ma ei pidanud hirmu tundma,»​ kirjeldab Kristiina ja lisab, et ühel hetkel rääkis sellest ta oma õega, kes tunnistas, et isa väärkohtles ka teda.